Szczepienia w Polsce. Trzecia dawka? Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wyjaśnia

- Polacy - a to odkładają zabieg po wakacjach, a to podchodzą w taki sposób do epidemii, że już definitywnie się zakończyła, a to żyją urlopem. Prawdopodobnie część dawek trafi więc do odsprzedaży za granicę. Nie ma jednak ryzyka, że dla chętnych zabraknie szczepionek. Będziemy utrzymywać pulę preparatów zgodną z prognozowanym zainteresowaniem osób niezaszczepionych - mówi urzędnik. Nieoficjalnie preparaty z Polski miałyby trafić m.in. do krajów bałkańskich.