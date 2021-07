Ruszyła Loteria Szczepionkowa. Jak się zapisać? Rejestracja to kilka kliknięć myszką

1 lipca wystartowała Loteria Szczepionkowa. Ma zachęcić niezdecydowanych Polaków do zaszczepienia się i wynagrodzić tych, którzy szczepienie na COVID mają za sobą. Rejestracja do loterii szczepionkowej jest prosta i szybka. Wystarczy kilka kliknięć myszką, by się zapisać i zgłosić do loterii.