Rusza loteria szczepionkowa. Co można wygrać?

Projekt potrwa trzy miesiące: od 1 lipca do końca września 2021. W związku z loterią pojawiło się wiele pytań: czy mogą wziąć w niej udział osoby, które zaszczepiły się już wcześniej, ile dawek należy przyjąć, żeby móc zapisać się do zabawy oraz w jaki sposób można to zrobić. Wyjaśniamy wątpliwości internautów.