Padło słowo "lockdown". Doradca premiera Morawieckiego zaapelował

Czwarta fala koronawirusa - kiedy nadejdzie? O to zapytany został prof. Andrzej Horban, doradca premiera ds. COVID-19. - To w gruncie rzeczy zależy od nas. Jeżeli będziemy się szczepili, tak jak my, medycy, byśmy tego chcieli, to może w ogóle nie uderzy albo będzie bardzo nieduża, mało zauważalna. Jeżeli natomiast nie zrealizujemy planu szczepień, to gdzieś tak już we wrześniu powinniśmy mieć czwartą falę. Tutaj sytuacja będzie analogiczna, mniej więcej tak, jak w zeszłym roku - odpowiedział gość programu "Newsroom" WP. Pytany z kolei o to, czy należy spodziewać się kolejnego lockdownu jesienią, odparł: - W dużej mierze następna grupa, która powinna być naszymi sprzymierzeńcami, jeżeli chodzi o nakłanianie bliźnich do szczepienia, to osoby, które cierpią z powodu lockdownu. Cierpią po pierwsze materialnie i zawodowo, bo muszą siedzieć w domu i - nie daj Boże - nie zarabiają pieniędzy. Albo też druga grupa, która cierpi społecznie (…). Te osoby również powinny być zainteresowane tym, żeby zacząć żyć normalnie na jesieni, a nie znowu być poddawane tego rodzaju eksperymentom - zaapelował prof. Andrzej Horban.