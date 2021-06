Afera mailowa. Korespondencja Dworczyka nt. Rosji, w tle sprawa Pratasiewicza. Nowe informacje

Afera mailowa. Działania polskich służb

We wtorek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych poinformował, że ABW i SKW stworzyły listę celów hakerskiego ataku socjotechnicznego. Chodzi o co najmniej 4350 adresów e-mail należących do polskich obywateli, z czego 100 kont dotyczy osób, które pełnią funkcje publiczne.