Jak głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Jak głosują obywatele UE w Polsce?

Każdy obywatel UE mający prawo do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, może oddać swój głos w dowolnym kraju Unii Europejskiej. Na terenie Polski obywatele UE stale zamieszkujący na obszarze danej gminy są wpisywani do rejestru wyborców, w części B. To gwarantuje im możliwość głosowania. Aby zostać dopisanym do rejestru wyborców, obywatel UE, mieszkający w Polsce, powinien złożyć wniosek do urzędu gminy, a wójt ma trzy dni na jego rozpatrzenie i dopisanie do rejestru. Na tej podstawie tworzona jest lista wyborców przekazywana obwodowej komisji.