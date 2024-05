Wybory do PE 2024. Głosownie poza miejscem zamieszkania i za granicą. Jakie są możliwości?

Wybory do PE. Głosowanie poza miejscem zameldowania 2024

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce zostanie przeprowadzone w 13 okręgach wyborczych, obejmujących określone regiony oraz ich części. W ich skład wejdą obwodowe komisje wyborcze, w lokalach których możliwe będzie oddanie głosu 9 czerwca. Co do zasady, miejscem, do którego w dniu eurowyborów powinni udać się wyborcy, jest lokal komisji właściwej dla miejsca zameldowania - to w nich osoby uprawnione do głosowania są ujęte w spisie wyborców.