Wypełnij test Latarnika Wyborczego i sprawdź, na kogo zagłosować

- Latarnik Wyborczy już od prawie 20 lat pomaga wyborcom przygotować się do wyborów i świadomie zagłosować - mówi Michał Tragarz, szef zespołu tworzącego narzędzie w CEO. - Narzędzie jest neutralne politycznie - zapraszamy do udzielenia odpowiedzi wszystkie komitety, dbamy o to, żeby stwierdzenia odnosiły się do kwestii ważnych dla osób o różnych światopoglądach i konsultujemy się z ekspertami, żeby stwierdzenia zawierały możliwie neutralne określenia - dodaje.