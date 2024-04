Jak sprawdzić czy jestem na liście wyborców?

Jeżeli masz stałe zameldowanie, to Twoje nazwisko powinno znaleźć się w rejestrze wyborców w gminie meldunku. Tam możesz oddać swój głos. Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy albo w ogóle nie masz meldunku, to automatycznie nie będzie Cię w rejestrze wyborców. Możesz to zmienić, składając wniosek o wpisanie Cię do rejestru wyborców w gminie, w której rzeczywiście zamieszkujesz. Powinieneś załączyć do takiego wniosku potwierdzenie, np. rachunek za prąd wystawiony na Twoje nazwisko. Dzięki dopisaniu się do listy wyborców w każdych kolejnych wyborach samorządowych będziesz znajdować się w rejestrze w danej gminie jako wyborca uprawniony do głosowania.