Sprawdź, czy wiedziałeś to o Polsce w Unii Europejskiej?

20 lat temu wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Otworzyły się granice, pojawiły się nowe możliwości i duże fundusze. Rozpierała nas radość i duma. Po dwudziestu latach emocje już nieco opadły i znamy się dużo lepiej. Wiemy już, co nam się w Unii podoba, co nas dziwi, a co trochę przeszkadza. Nie zawsze jest łatwo, ale dobrze, że od 20 lat jesteśmy razem. Czasami dajemy się nabrać na mity, plotki i manipulacje o Unii Europejskiej. A jak jest naprawdę? Sprawdź, co jest prawdą, a co fałszem.