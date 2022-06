Zdumiewające słowa Kaczyńskiego. Nie powinien tak nawet żartować [OPINIA]

Dla Kaczyńskiego tymczasem Niemcy Kohla, Scholza i Merkel to w zasadzie te same Niemcy co te Bismarcka. Imperium przemocą - jeśli nie militarną, to ekonomiczną - dążące do podporządkowania sobie kontynentu, a zwłaszcza naszego regionu, Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Polska i Niemcy znajdują się więc naturalnie w stanie nieprzerwanego konfliktu, "wiecznego Grunwaldu" (by pożyczyć metaforę od Szczepana Twardocha), gdzie Jarosław Kaczyński, niczym Jagiełło sześć wieków wcześniej, prowadzi Polaków do boju z wiecznie zagrażającą im niemiecką nawałą.