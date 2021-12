Media: Atak Kaczyńskiego na nowy niemiecki rząd

Kaczyński: określenie IV Rzesza nie jest naganne

"To określenie - IV Rzesza Niemiecka - nie jest niczym nagannym" - cytuje Kaczyńskiego redakcja "Die Welt" za agencją DPA i wyjaśnia, że zdaniem polskiego polityka nie chodzi o prawną kontynuację nazistowskiej III Rzeszy, ale o nawiązanie do średniowiecznego Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, czyli Pierwszej Rzeszy z wieloma małymi państwami, podobnej do federacji.