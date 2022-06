Decyzja ws. KPO. Wspólna konferencja prezydenta, premiera i szefowej KE

- Europa jest nasza wspólna. To co jest sukcesem Polski, jest sukcesem UE, a to co jest sukcesem Unii, jest także sukcesem Polski - wskazywała głowa państwa. - Dziękuję Przewodniczącej KE za wsparcie Ukrainy i uzyskania przez nią statusu kandydata do UE. Ukraina walczy, by nie stać się rosyjską strefą wpływu, to ważne, by zachód ją przyjął - dodał Duda, oddając głos przewodniczącej KE.