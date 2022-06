Komisja Europejska zaakceptowała KPO. Zwraca jednak uwagę na "kamienie milowe"

OVI- Rozmawialiśmy dziś na temat KPO Polski. Po dyskusji, kolegium komisarzy zgodziło się skierować do Rady UE wniosek o realizację planu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej uda się jutro (w czwartek - przyp. red.) do Warszawy, by to zaprezentować, tak jak robiła to w przypadku wszystkich innych planów odbudowy - powiedział Gentiloni na konferencji prasowej w Brukseli po zakończeniu posiedzenia kolegium komisarzy unijnych.