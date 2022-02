Obajtek zaproszony na sesję Rady Miasta Gdańska ws. Lotosu. Jest odpowiedź szefa Orlenu

"To, co powinno być w kręgu Państwa zainteresowań, to podatki, które w tym samym wymiarze będą odprowadzane w mieście Gdańsk oraz miejsca pracy, które zgodnie z naszymi deklaracjami, będą utrzymane. Gdyby Państwu Radnym faktycznie zależało na poznaniu szczegółów tej transakcji, zwróciliby się bezpośrednio do mnie, bez robienia medialnej wrzawy. Tymczasem wrażenie jest zupełnie inne - jakby publiczne wzywanie mnie do wyjaśnień było dużo ważniejsze od merytorycznej rozmowy o połączeniu PKN Orlen z Grupą Lotos" - dodał szef Orlenu.