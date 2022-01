"Obrzydliwe i żałosne". Brat Pawła Adamowicza komentuje film TVP

"Kurski próbuje zmyć odpowiedzialność"

Film oglądał również Piotr Grzelak - wiceprezydent Gdańska, który był zastępcą, a wcześniej także asystentem Pawła Adamowicza. W 2018r. razem z Adamowiczem kandydował do Rady Miasta z komitetu Wszystko dla Gdańska, za co został - razem z Aleksandrą Dulkiewicz - wykluczony z Platformy Obywatelskiej. Nie ma wątpliwości co do wydźwięku filmu.