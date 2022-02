Morawiecki przed wylotem do Kijowa: Robimy wszystko, żeby ceny były niższe

- Nie chowamy głowy w piasek. Zwalczymy inflacyjną hydrę - powiedział premier Mateusz Morawiecki, występując na konferencji prasowej przed wtorkowym wylotem do Kijowa. Mówił o przyczynach wyższych cen i działaniach własnego rządu, które mają je obniżyć. Premier nawiązał też do sytuacji na Ukrainie. - Słowa o solidarności tu nie wystarczą. Jesteśmy gotowi do przekazania broni defensywnej.