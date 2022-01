Tusk rozmawiał w piekarni o drożyźnie. "Rzeczywistość jest wyjątkowo ponura"

Według niego, do aktualnych cen energii przyczyniła się m.ni. "błędna polityka gazowa" rządu. - To co jest istotą problemu to jest ujawnienie całej prawdy o tym, co robi PGNiG. Czy jest prawdą to, że zagrali niczym w kasynie, że grali na rynkach finansowych i stracili ina tym miliardy złotych. Czy za to musimy zapłacić? Czy być możne ostatnia fuzja Orlenu i Lotosu? - pytał.