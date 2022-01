Donald Tusk wskazał przepis na wygraną z PiS

Wskazał, że formacje opozycyjne mają dziś potencjał do podjęcia skutecznej współpracy w tym celu. - Warunek podstawowy to jest takie ułożenie opozycji (…) żeby nie ryzykować przegranej. Wydaje mi się dziś opozycja ma taką przestrzeń wspólną żeby razem wygrać - stwierdził. - Jeśli pytacie jak wygrać z PiS to mówię: razem. Razem ze wszystkimi, którzy podzielają podstawowy zestaw wartości i poglądów - dodał.