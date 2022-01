WP: Rząd schował stronę "Liczy się Polska". Promował 770 mld zł, których nie mamy

Polski rząd jest jednak przekonany, że prędzej czy później środki z Funduszu Odbudowy trafią do Polski. - Cały czas jesteśmy w dialogu i uznajemy, że Komisja Europejska zrozumie to, że łamanie rozporządzenia, w którego tworzeniu sama uczestniczyła, jest pewną niezręcznością co najmniej. W związku z tym liczymy na to, że jakieś otrzeźwienie przyjdzie – stwierdził w Wirtualnej Polsce Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.