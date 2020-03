Sędzia Paweł Juszczyszyn jedzie do Luksemburga. Maciej Nawacki: "W sam środek epidemii"

Sędzia Paweł Juszczyszyn jedzie do Luksemburga na wysłuchanie przed TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej SN. Do sprawy odniósł się sędzia Maciej Nawacki. - Dobrze, że ma wolne. Przynajmniej kwarantanna nie będzie potrzebna - napisał członek KRS w mediach społecznościowych.

Paweł Juszczyszyn jedzie do Luksemburga. Maciej Nawacki: "Wycieczka krajoznawcza"

Paweł Juszczyszyn przerywa milczenie

Sędzia podjął też działania we własnej sprawie. Paweł Juszczyszyn wspólnie ze swoimi pełnomocnikami złożył wniosek do pierwszej prezes Sądu Najwyższego o wznowienie postępowania, w ramach którego został zawieszony. Chce on by jego postępowanie przeprowadzono przed Izbą Karną, a nie Izbą Dyscyplinarną, która nie jestem sądem.