TSUE oddalił wniosek Polski ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił wniosek Polski, która ubiegała się o przesłuchanie świadków w ramach postępowania ws. wniosku Komisji Europejskiej. Wniosek KE dotyczył zawieszenia działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Informację przekazało we wtorek biuro prasowe Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

TSUE oddalił wniosek Polski. Chodzi o Izbę Dyscyplinarną SN

W połowie lutego Polska wniosła do TSUE prośbę o odrzucenie wniosku Komisji. "Rząd w piśmie przesłanym dziś do TSUE wskazuje, że wniosek KE o środki tymczasowe jest niedopuszczalny. Wnioskowane środki zmierzają do zawieszenia jednej z izb konstytucyjnego organu RP, jakim jest Sąd Najwyższy. Są również rażąco sprzeczne z zasadą nieusuwalności sędziów" - pisał wtedy na Twitterze rzecznik rządu Piotr Mueller.