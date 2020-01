Prezydenci miast pod szczególną ochroną. Ale planów na WOŚP nie zmienią

Aleksandra Dulkiewicz kwestować będzie z prywatną ochroną, a Jacek Sutryk z nieumundurowanymi policjantami. Prezydenci największych polskich miast nie zmieniają planów na finał WOŚP, ale środki bezpieczeństwa będą takie, jak nigdy wcześniej.

- Mamy do dyspozycji ochronę prywatną - mówi Daniel Stenzel, rzecznik prezydent Dulkiewicz. - Nie jest tajemnicą, że pod koniec zeszłego roku rozstrzygnęliśmy przetarg na ochronę - przypomina.

Ochroniarze towarzyszą Dulkiewicz na co dzień, gdy wykonuje obowiązki służbowe. Będą jej zatem towarzyszyć również podczas finału WOŚP. Zarówno podczas kwesty na ulicach miasta, jak i później, gdy przemówi ze sceny i wypuści "światełko do nieba".

- Wtedy prezydenci miast w ogóle nie mieli ochrony - zauważa Stenzel. - Uważali, że to będzie budowało barierę. Może ich sztucznie oddzielać od mieszkańców, a samorządowcy z natury chcą być blisko ludzi.

Jacek Sutryk chroniony przez policjantów

Jacek Sutryk również nie zmieni swoich planów względem zeszłego roku. Będzie można spotkać go kwestującego z puszką na ulicach Wrocławia, pojawi się też na scenie. Podobnie jak w Warszawie prezydent Rafał Trzaskowski .

Pierwszy finał WOŚP po tragedii

Rok temu podczas finału WOŚP doszło do tragedii. Prezydent miasta Paweł Adamowicz został ugodzony nożem na scenie w Gdańsku. Natychmiast przetransportowano go do szpitala, gdzie przeszedł wielogodzinną i skomplikowaną operację. Pomimo wysiłku lekarzy Adamowicz zmarł.