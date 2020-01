Kielce. Powiat nie zagra z WOŚP. Starosta: "moje poglądy są inne"

W Kielcach nie będzie powiatowej sceny WOŚP. - Taką decyzję podjęliśmy podczas posiedzenia zarządu powiatu - podkreślił starosta Mirosław Gębski. Samorządowiec dodał, że jego światopogląd jest "inny".

Do tej pory scena WOŚP powiatu kieleckiego stawała w Kielcach przy ul. Sienkiewicza. W tym roku samorząd zdecydował, że nie będzie grać z Orkiestrą.

Starosta Mirosław Gąbski w rozmowie z portalem gazeta.pl tłumaczy, że "taką decyzję podjęto podczas posiedzenia zarządu powiatu". Działacz PiS podkreśla, że wynajęcie sceny generuje koszty. - To są pieniądze publiczne, a według mojej wiedzy udziału w Orkiestrze nie ma w zadaniach samorządu powiatowego - dodaje.

W Kielcach stanie za to scena urzędu marszałkowskiego. Członek zarządu województwa Mariusz Gosek z Solidarnej Polski przyznał, że wrzuca pieniądze do puszki WOŚP co roku po wyjściu z kościoła.