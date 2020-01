Licytacje WOŚP. Franciszek Sterczewski wystawił słynne buty

Kolorowe skarpetki i brudne buty - tak ubrany przyszedł do Sejmu nowy poseł PO Franciszek Sterczewski. Jego strój był szeroko komentowany, a polityk postanowił to wykorzystać. Wystawił słynne obuwie na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wrzucanie pieniędzy do puszek to nie jedyna forma wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Można też wziąć udział w licytacjach, na których znane osoby wystawiają coś od siebie. Wśród nich jest nowy poseł Franciszek Sterczewski, który zasłynął tym, ze przyszedł do Sejmu w brudnych butach. Właśnie je znajdziemy na aukcji.