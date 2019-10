WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze brudne buty + 2 newsroomfranciszek sterczewski oprac. Anna Kozińska 29 min. temu Brudne buty w Sejmie. "Nowy poseł chce się wyróżnić za wszelką cenę" Kolorowe skarpetki i brudne buty - tak ubrany przyszedł do Sejmu nowy poseł PO Franciszek Sterczewski. Przesadził? - Lepsze brudne buty niż... Rozwiń Transkrypcja: Kolorowe kolorowe skarpetki brudne buty na zaprzysiężenie Lepsze brudne buty niż brudne są Jak to skomentować Technik Piotr Mi się wydaje że on jednak trochę dopiero ogłady że to jest tak na początek jeszcze tak nie wiadomo takie świeże Znaczy nie wiem czy to jest akurat te brudne bo to mnie do końca jakoś nie przekonuje Mówiące to jest taka chyba Wyróżnienie się za wszelką cenę i nie wiem czy ten Klaudia jachira aktualne Żenujące filmiki tylko po to żeby żeby żeby się przebić bo mu wierzyła w to że tylko kontrowersje się przed Szkolenia dla nowych posłów Zdjęcia Widziałem Kilka Ta Magdalena Kilka wywiadów udzieliła bardzo Takie odświeżające myślisz dobrze A z drugiej strony Chyba bardziej mi przeszkadzała w Rafał Boho Który absolutnie nic w życiu nie osiągniesz Dobrze jest jak jest rządu był dyrektorem w spółce Osiągnięcia no Który nie Powiedzenia Czy faceta w brudnych Czasami Jeszcze Mac Ciekawego co Usłyszał Te buty może nie są takie najważniejsze Jest jest widoczna to chyba mówimy o bardzo młodych ludzi Jednak o ludziach to zupełnie zupełnie Zmiany pokoleniowe a może to już nie jest Że same już nie jest miejscem pokolenia 50 plus Bo więcej bo więcej tych osób więc Odtwarzaj Właśnie tak młodszych twarzy i to jest jasny sygnał od wyborców także że To co tak że pamiętają osoby które zostawiły się w jakieś tam dalszych miejsc to nie było 1 zł Rozwiń