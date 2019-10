Dlaczego poseł Franek, nie chciał przylecieć samolotem do Sejmu. Daje przykład umiaru i pokory

Odmówił skorzystania z lotu samolotem zarezerwowanego przez kancelarię Sejmu i z Poznania przyjechał do Warszawy pociągiem. To dopiero początek przygód parlamentarnych posła Franciszka Sterczewskiego z Poznania. Chce zaprosić polityków PiS na piknik z pieczeniem pizzy pod Sejmem.

To komentarz do historii, która stała się hitem Internetu. Franciszek Sterczewski nie chciał skorzystać z rezerwacji lotu przez Kancelarię Sejmu. Przyjechał do Warszawy pociągiem. - Podoba mi się moje miejskie życie. Przez cały rok jeżdżę rowerem i komunikacją miejską. Nie mam samochodu, dopiero wyrabiam prawo jazdy - mówi poseł. Kiedy rozmawiamy, akurat jedzie tramwajem.

Opowiada, że będzie dojeżdżał do Sejmu swoją kolarzówką. Rower bez problemu da się spakować do pociągu. Taki sposób podróżowania jest jego zdaniem najszybszy i najwygodniejszy, bo odprawa na lotniskach i dojazdy do centrum z lotniska zabierają czas. Kolejny argument to umiar, pokora i szacunek dla środowiska, którymi powinni wykazywać się posłowie. Franek chce dawać przykład.