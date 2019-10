Komu Andrzej Duda powierzy funkcję marszałka seniora Sejmu? Pierwszy w kolejce jest Antoni Macierewicz

Może być spore zamieszanie z wyborem marszałka seniora, który otworzy posiedzenie nowego Sejmu. Zazwyczaj prezydent wybiega go spośród najstarszych posłów. Pierwsza trójka kandydatów nie należy do obozu dobrej zmiany. Pierwszy senior z PiS to... Antoni Macierewicz, lat 71.

Kto zostanie marszałkiem seniorem? Według starszeństwa w partii pierwszy w kolejce jest Antoni Macierewicz. (East News, Fot: JACEK DOMINSKI/REPORTER)

Marszałek senior to honorowa, ale także niezwykle prestiżowa funkcja. To jego przemówienie otwiera pierwsze posiedzenie Sejmu. Przeprowadza też złożenie ślubowania poselskiego, a także prowadzi obrady podczas wyborów marszałka Sejmu.

Zwyczajowo prezydent powierza funkcję marszałka seniora, komuś z najstarszych wiekiem posłów. Układ kandydatów w nowej kadencji skomplikował się, jeśli chodzi o przedstawicieli dobrej zmiany. Według starszeństwa i doświadczenia pierwsza jest Iwona Śledzińska-Katarasińska, 78-letnia posłanka z Platformy Obywatelskiej. Stale obecna w Sejmie od 1991 roku.

Wybory 2019. Kto zostanie marszałkiem seniorem Sejmu?

Następni są 76-letni Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji i Dariusz Rosati lat 74, wybrany z listy Koalicji Obywatelskiej. Dopiero na czwartym miejscu pod względem wieku plasuje się pierwszy ewentualny kandydat z legitymacją Prawa i Sprawiedliwości. To Antoni Macierewicz lat 71. Następni są posłowie SLD Romuald Ajchler i Joanna Senyszyn. Listę seniorów dopełniają: być może najważniejszy kandydat Jarosław Kaczyński, Ryszard Terlecki i Eugeniusz Czykwin (SLD).

- Marszałka seniora wyznacza prezydent. Myślę, że zostanie nim ktoś z ekipy dobrej zmiany. Dlatego nie zastanawiam się nad tą sprawą - mówi skromnie Iwona Śledzińska-Katarasińska. - Sam fakt 9-krotnego uzyskania od moich wyborców mandatu posła, jest dla mnie wystarczającym powodem do satysfakcji. Czuję się doceniona i potrzebna nie tylko z powodu metryki - dodaje.

Antoni Macierewicz był wczoraj nieuchwytny. Podobnie Janusz Korwin-Mikke. Jego współpracownicy stwierdzili w rozmowie z WP, że Konfederacja nie liczy na taki zaszczyt. Dotychczas na marszałka seniora typowano najstarszego posła PiS, Andrzeja Smirnowa. Ten jednak nie uzyskał mandatu w ostatnich wyborach parlamentarnych.

Pierwszy mówca w nowym Sejmie. Prezydent nie podjął decyzji

- Prezydent nie będzie miał problemu z wyborem. Decyzja nie została jeszcze podjęta - zapewnił WP Błażej Spychalski, rzecznik prasowy prezydenta Andrzeja Dudy. Nie chciał komentować wspomnianych nazwisk.

Przypomnijmy, że pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji powinno się odbyć w ciągu 30 dni od wyborów. Inauguracyjne posiedzenie muszą się odbyć najpóźniej we wtorek, 12 listopada.

Dr Janusz Sibora znawca protokoły dyplomatycznego komentuje, że prezydent podejmując decyzję, będzie musiał wybierać, co chce usłyszeć na posiedzeniu inaugurującym. - Niektóre nazwiska z grona kandydatów eliminują się same. Janusz Korwin-Mikke i Antoni Macierewicz są nieprzewidywalni, jeśli chodzi o wystąpienia. Dariusz Rosati i posłowie SLD odpadają z oczywistych względów - komentuje dr Janusz Sibora.

Klasę pokazał Kornel Morawiecki

- Jeśli prezydent będzie chciał wybić się swoją decyzją na niepodległość, mógłby wybrać Iwonę Śledzińską-Katarasińską, która nie wzbudza kontrowersji. Jeśli będzie chciał zmobilizować swój obóz przed kampanią prezydencką, zapewne wybór padnie na Jarosława Kaczyńskiego - dodaje ekspert.

Dodaje, że zmarły niedawno Kornel Morawiecki, był świetnym wyborem na marszałka seniora. Zasłynął uznawanym za bardzo dobre i dającym do myślenia przemówieniem inaugurującym.

- Mamy obowiązek mówić wspólnym głosem. Mamy obowiązek, spierając się, dochodzić do porozumienia i służyć Polsce, służyć wszystkim obywatelom. Taka jest nasza wielka odpowiedzialność i nasze wyzwanie - mówił do posłów w 2015 roku. Podkreślił wtedy, że posłowie w Sejmie zostali wybrani przez naród i że mają jako parlamentarzyści obowiązek dochodzenia do porozumienia i służenia Polsce.