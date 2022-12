Prezes Kaczyński znów uderza w lekarzy i ich zarobki. Sprawdziliśmy, jak jest naprawdę

"Za co w takim razie biorą kasę minister i wiceministrowie zdrowia, skoro wszystko tak źle zorganizowali? Przecież to rząd odpowiada za organizację ochrony zdrowia" - tak słowa Kaczyńskiego skomentowało Porozumienie Chirurgów. "Pan prezes nie wie, jak to jest, gdy ma się dzieci do wykarmienia i do spłacania raty kredytu za mieszkanie 2x wyższe niż siedem lat temu, nie mówiąc o obecnych rachunkach za prąd i gaz. Nie każdego lekarza stać, aby pracować dla idei jak Stasiek Karczewski" - dodało.