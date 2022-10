Piotr Jacoń: Najbardziej boimy się tego społecznego rechotu

To trudne doświadczenie. Mógłbym powiedzieć, że my już mamy to za sobą, więc po co się tym zajmować? Ale chciałbym, żeby coś się zmieniło. Temu służyło spotkanie u Rzecznika Praw Obywatelskich. Mamy deklarację, że będzie on wywierał pewien nacisk polityczny, by w końcu powstała ustawa o uzgodnieniu płci. Do tego potrzebni są niestety politycy i to raczej nie ci, którzy obecnie rządzą. Ale tym bardziej trzeba o tym głośno mówić. Podobnie jak i o tym, że nawet w ramach prawa, które jest, można wiele spraw przeprowadzić godniej. Wystarczy więcej wiedzy, empatii i odwagi. Mam nadzieję, że wsparcie RPO sędziom i urzędnikom doda odwagi.