Kaczyński o rządach PO-PSL. "Ludzie byli tak biedni, że zbierali kartofle zasadzone dla dzików"

Co miał na myśli Jarosław Kaczyński? Postanowiła to sprawdzić "Gazeta Wyborcza". Jeden ze szczecińskich myśliwych wyjawił gazecie, że prezesowi PiS mogło chodzić o topinambur. Dla dzików jest to smaczny rarytas. Nadleśnictwa często decydują się na jego sadzenie w lasach, bo w ten sposób ogranicza się niepożądaną działalność dzików na innych terenach. Zapewnienie w ten sposób jedzenia zwierzętom prowadzi do tego, że nie atakują one m.in. pól uprawnych.