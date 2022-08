Słowik: Lekarze znowu w kamasze? Minister przypomina medykom, komu zawdzięczają wykształcenie [OPINIA]

Lekarz - czy to młody, czy stary - nie jest niewolnikiem. Nie podpisywał kontraktu z ministrem, że będzie robił to, co mu polityk każe. Po ukończeniu studiów ma prawo decydować o swojej dalszej karierze zawodowej tak samo, jak mają prawo decydować informatycy, budowlańcy czy dziennikarze. Oczywiście decyzje wiążą się z konkretnymi plusami i minusami. Nic nie stoi przecież na przeszkodzie, aby ministerstwo stworzyło takie warunki pracy w powiatowych szpitalach, że młodzi lekarze będą się zabijali o miejsca właśnie tam.