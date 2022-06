Łukasz Szumowski: Pół Polski może mnie nienawidzi

I żadna z tych decyzji nie miała nic wspólnego z polityką. Co by mi to dało? Co by mi dało przekonywanie, że nic nie mam? Całe życie ciężko pracowałem i przez lata dobrze zarabiałem - to dopiero czasy polityki sprawiły, że nic nie oszczędzałem. Ani się tego nie wstydzę, ani nie wypieram. Przed wejściem do polityki kwestią do załatwienia były udziały w firmach, które posiadałem. I przy tej okazji niektóre kwestie majątkowe również uporządkowaliśmy. Żadna tajemnica, żadne kłamstwa.