Wszystkie wojny Joe Bidena. Informacje z frontów nie wszędzie są dobre

- Starcie USA i Chin to jest konfrontacja dwóch systemów: demokracji i autorytaryzmu. I to starcie jest obliczone na lata, a nie na miesiące. To zawsze będzie też starcie systemu politycznego i gospodarczego, tych kwestii nie można oddzielić. To konflikt cywilizacyjny, a nie konflikt wyłącznie o rynki zbytu. A dlaczego kluczowym obszarem jest właśnie Pacyfik? Wystarczy zerknąć na globus, by wiedzieć, że dla USA to rejon o wiele ważniejszy niż jakakolwiek inny - mówi Ryszard Schnepf.