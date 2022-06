My z pogo – ciągle robimy w nieszczęściu

Natomiast to, co każdy może zrobić, żeby pomóc w ratowaniu życia, to nauczyć się pierwszej pomocy. Wiedza o niej jest w Polsce dramatycznie niska. I ranni lub chorzy od większości ludzi tej pomocy nie otrzymują. Co skutkuje tym, że duża część z nich umiera, choć nie musi. Tym bardziej że, jak pokazują badania, większość sytuacji, w których potrzebna jest pierwsza pomoc, zdarza się w naszych rodzinnych domach i dotyczy naszych najbliższych.