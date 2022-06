WORD w rękach polityków. Ośrodki toną finansowo, ale dyrektorzy dostają nagrody

- Postulowane podwyżki za egzaminy są niezbędne, bo wszystko drożeje, a wpływy WORD są na stałym albo niższym poziomie. To odbija się na pensjach egzaminatorów, które wynoszą od lat około 4 tys. zł brutto. To kiedyś była dobra pensja, przewyższająca wynagrodzenie instruktorów jazdy. Teraz to się zmieniło i nikt nie chce przyjść do zawodu – mówi Radosław Banaszkiewicz, przewodniczący NSZZ "Solidarność 80" w WORD. - Zmniejszające się wpływy z egzaminów to jedno, ale z drugiej strony wiele pieniędzy wciąż z ośrodków wycieka.