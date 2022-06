Diagnozy skrajnie spóźnione. "Ten system jest patologiczny"

Ministerstwo Zdrowia, które uważa, że kłopotu nie ma, jednocześnie zapowiedziało zmianę prawa. Chodzi o to, że dziś pacjent ze skierowaniem do leczenia szpitalnego zazwyczaj nie jest badany w przyszpitalnej poradni, która mogłaby ocenić zasadność jego hospitalizacji. A to dlatego, że za przebadanie takiego pacjenta placówka nie dostaje pieniędzy. Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia, przyznał, że to "krytyczna" sprawa i zostanie to zmienione.