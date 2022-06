Fiedorczuk: Wszystko zostawia ślad. Nasz świat się już zmienił

A teraz, w związku z sytuacją na świecie, zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną będzie coraz większe. I ponieważ od pandemii dużo mówi się o zdrowiu psychicznym, ludzie zaczynają w ogóle dostrzegać i rozumieć, że ono jest istotne, więc częściej szukają pomocy. Ale odbijają się od ściany. Bo nagle odkrywają, że albo muszą płacić 800 zł miesięcznie za sesje z psychoterapeutą, a nie mają takich pieniędzy, albo muszą czekać rok, aż ktoś powie: "No dobrze, mogę pana/panią przyjąć na NFZ, ale raz w miesiącu". Więc żeby znaleźć pomoc, to trzeba by mieć dodatkowy etat. A paradoks polega na tym, że taka osoba jest w kryzysie i nie ma zasobów, żeby to zrobić.