Codziennie ratowałam moje dziecko

Nawet po jej śmierci przez ostatni miesiąc musiałam non stop jeździć z dokumentami i załatwiać, pisać podania, chociażby, żeby pieniądze z subkonta Marianki zostały przekazane innym potrzebującym dzieciom. A to są osobne podania na wszystko. Musiałam pojechać do wydziału spraw społecznych, do ZUS-u, do Urzędu Pracy, do fundacji – pozałatwiać formalności. Przecież to jest masakra. Ja nie mam do tego głowy. Ja prawie nie śpię od śmierci Marianki.