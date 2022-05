Zostają zęby. Ale tylko te złote

Ananda omiata wzrokiem teren i dostrzega połowę z nich. Połowę z siedmiorga? Trudne do wyobrażenia. Ale to adekwatne obliczenie. Bo to, co leży przed domem, jest zwęglone i tylko przypomina ciała. Nie da się stwierdzić, czy należą do mężczyzny, czy do kobiety. Nie mają nawet palców.