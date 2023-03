Polska na celowniku Kremla. "Koparkami dokonują grabieży"

Rosjanie o Polsce. Element gry dezinformacyjnej

"Kłamstwo wpisuje się w narrację Kremla, pozycjonującą Polskę jako kraj negatywnie nastawiony do Ukrainy, dążący do jej wyzysku, który wbrew temu, co twierdzi, wcale nie ma pozytywnych intencji wobec Kijowa" - zaznacza pełnomocnik polskiego rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej.