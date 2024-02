Poczuł się zniesławiony. Żąda przeprosin od posłanki

Pod wpisem pojawił się komentarz sugerujący, że w czasie wojny mężczyźni wysyłani do walki, nie mogą powiedzieć "nie", gdy państwo chce, by walczyli na froncie. "Ciała mężczyzn natomiast należą do państwa, które może je wysłać na konflikt zbrojny, narażając na uszkodzenie lub zniszczenie. Równouprawnienie, czego nie rozumiesz?" - napisał użytkownik o nazwie Społeczny Rzecznik Praw Mężczyzn.