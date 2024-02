Posłanki zatańczyły w Sejmie. "Tylko TAK oznacza zgodę"

Projekt został pierwotnie złożony trzy lata temu, ale marszałek Elżbieta Witek odesłała go do tzw. zamrażarki sejmowej. - Składamy od nowa ustawę zmieniającą definicję zgwałcenia i wprowadzającą w pełni autonomię seksualną wszystkich kobiet i mężczyzn do polskiego prawa - mówiła Anita Kucharska-Dziedzic.