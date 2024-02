"Reset konstytucyjny". Duda otwarty na propozycje

- Pan prezydent wykazał otwartość na nasze propozycje. (...) Zapowiedział, że jeżeli uda nam się doprowadzić do powołania takiej grupy roboczej, to również deleguje do takiego forum swojego przedstawiciela - powiedział po spotkaniu z Andrzejem Dudą wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.