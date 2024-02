Kolejnej kadencji Kaczyńskiego PiS może nie przetrwać [OPINIA]

Kaczyński nie wydaje się dziś politykiem zdolnym do odświeżenia swojej partii tak, by była w stanie realnie powalczyć o władzę w trzeciej dekadzie XXI wieku. Choć prezes wielokrotnie udowadniał różnym komentatorom składającym go przedwcześnie do politycznego grobu, że nie rozumieją polityki, to tym razem partia naprawdę może nie przetrwać jego kolejnej kadencji. Pilnie potrzebna jest jej zmiana przywództwa i formuły. Czy jednak ktoś się uśmieli spróbować przeprowadzić taką zmianę? Kaczyński świadomie budował przez dekadę partię wycinającą każdego, kto odważyłby się zrobić taki ruch – i teraz PiS może zapłacić za to wysoką cenę.