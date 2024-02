Tusk między gniewem rolników a wojną na wschodzie [OPINIA]

Można też obawiać się, czy protesty rolników nie zostaną wykorzystane do radykalizacji antyukraińskich nastrojów przez zainteresowanych tym aktorów z państw trzecich. Choć transparent, jaki pojawił się we wtorek na proteście w województwie śląskim - wzywający Putina by "zrobił porządek" z Unią Europejską, Ukrainą i naszymi rządzącymi - jest raczej przejawem głupoty niż wyrafinowanej rosyjskiej prowokacji, to rosyjskich działań grających, choćby w sieci, na radykalizację nastrojów wokół sytuacji w rolnictwie nie można wykluczyć. Co jest kolejnym argumentem, by w miarę szybko szukać porozumienia z rolnikami, ale takiego, który uwzględnia też nasze długofalowe interesy w relacjach z Ukrainą.