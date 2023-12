Prokuratura wszczyna kolejne śledztwo w sprawie Mejzy. Chodzi o setki tysięcy złotych

W sobotę Partia Republikańska, do której należy Mejza, połączyła się z Prawem i Sprawiedliwością. Jak relacjonuje dziś "Gazeta Wyborcza", podczas dyskusji na radzie politycznej PiS były wiceszef MSWiA Maciej Wąsik miał stwierdzić, żeby zastanowić się przyjmowaniem do PiS Łukasza Mejzy. Na co zareagował Jarosław Kaczyński i według relacji Wyborczej stwierdził, że on rozumie te zarzuty, ale to jest polityka, a sprawa jest skomplikowana.