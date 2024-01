Lawina komentarzy po decyzji ws. Bosaka. Posłanka Lewicy wściekła

"Pan Bosak będzie nadal marszałkiem. Konfederacja dostała zachętę do igrania z antysemityzmem i przemocą. Nie wykluczyli z klubu Brauna, dali mu w praktyce wsparcie - i nie ponieśli za to odpowiedzialności. Ci, którzy obronili Bosaka, biorą to na swoje sumienie" - napisano na profilu Partii Razem, która jest częścią Lewicy.