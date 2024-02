"Obiecaliście. Dłużej nie możemy czekać". Apele i listy do Tuska, Hołowni i rządu

- Tak jak staliśmy przy was wtedy, kiedy władza do was się odwracała plecami, tak jak dzisiaj pan Kaczyński się odwrócił do was plecami, tak będziemy ciężko i pilnie pracować nad tym, żeby ustawa, na którą czekaliście, jak najszybciej stała się faktem - deklarował 25 stycznia premier podczas pierwszego czytania obywatelskiego projektu ustawy.