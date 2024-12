Piasecki potwierdza. Hołownia był na liście

- Nie mam tych informacji ze śledztwa, od służb czy z przecieków. Rozmawiając z pracownikami i byłymi pracownikami Collegium Humanum dowiedziałem się, że mieli Szymona Hołownię na liście . Naprawdę tu nie trzeba przecieków z początku kampanii wyborczej. 15 września przy tym stole o tym powiedziałem. Nie wiem, czy to był początek kampanii wyborczej. Powiedziałem to przy tym stole. Wtedy aż takiego wrażenia, także na Szymonie Hołowni, to nie zrobiło. Też się trochę zdziwiłem - powiedział gospodarz programu Konrad Piasecki.

W sprawie nieprawidłowości dotyczących uczelni Collegium Humanum funkcjonariusze CBA działają od lutego. Wtedy to dziennikarze "Newsweeka" ustalili, że prywatna uczelnia miała w ofercie błyskawiczne kursy, dzięki którym można było zdobyć dyplom MBA. Takie dyplomy ułatwiały m.in. ścieżkę do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Wiarygodność dokumentów wydawanych przez Collegium Humanum miały zapewniać m.in. zagraniczne uczelnie, jednak okazało się, że nie miały one uprawnień do prowadzenia studiów MBA.